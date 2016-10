Ruthenbeck kämpft um Job in Fürth

Fürth Trainer Stefan Ruthenbeck strebt mit dem Fußball-Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth eine Pokalüberraschung gegen den Europa-League-Teilnehmer FSV Mainz 05 an.

"Wir haben uns was vorgenommen und wollen gerne eine Runde weiterkommen", sagte Ruthenbeck am Dienstag in Fürth. Mit einem Sieg im Heimspiel am Mittwoch (18.30 Uhr) würde Ruthenbeck auch die eigene Position bei dem seit vier Partien sieglosen Tabellen-13. verbessern.

"Ich bin in einem Modus, wo ich Bock habe, dagegen anzugehen", sagte der 44-Jährige zu seiner aktuell kritischen Situation bei den Franken: "Die Dinge gehen einem nahe." Er werde auch gegen die Mainzer seiner Linie treu bleiben und etwas riskieren. "Das ist schon ein schwerer Brocken. Aber ein guter Zweitligist kann in einem Spiel mit einem Bundesligisten immer mithalten", sagte Ruthenbeck.

Er werde in der Englischen Woche keinen Spieler für das wichtige Punktspiel am kommenden Samstag gegen den 1. FC Kaiserslautern schonen: "Das Spiel gegen Mainz ist jetzt das wichtigste."