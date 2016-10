1860 München will bei Kickers Wiedergutmachung

Würzburg Der TSV 1860 München muss im DFB-Pokal bei den Würzburger Kickers auf Abwehrspieler Rodnei verzichten.

Der gerade erst genesene Brasilianer fehlt dem Fußball-Zweitligisten in der zweiten Pokalrunde wegen "muskulärer Probleme", wie Trainer Kosta Runjaic einen Tag vor der Partie am Dienstag (18.30 Uhr) mitteilte. Dafür meldete sich der zuletzt verletzte Milos Degenek wieder fit, auch Felix Uduokhai könnte ein Abwehr-Kandidat für den Kader sein.

Nach zuletzt vier Liga-Niederlagen nacheinander steht Trainer Runjaic in Unterfranken extrem unter Druck. "Wir wollen mit einem Spiel, mit einem Erfolgserlebnis die Wende hinbekommen", sagte er am Montag. In der Liga hatte der TSV Anfang Oktober mit 0:2 in Würzburg verloren. "Wir wollen das als Team wiedergutmachen", sagte Runjaic.