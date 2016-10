Nürnberg schlägt Hannover 96 mit 2:0

Nürnberg Der 1. FC Nürnberg hat seine Klettertour in der 2. Fußball-Bundesliga auch gegen Hannover 96 fortgesetzt. Die Franken feierten mit dem 2:0 (2:0) gegen den Bundesliga-Absteiger ihren vierten Sieg in Serie.

Die Angreifer Tim Matavz (4. Minute) und Guido Burgstaller (21.) erzielten vor 27 387 Zuschauern die Tore für das Team von Trainer Alois Schwartz, das in den ersten sechs Saisonspielen sieglos geblieben war. Nürnbergs Torwart Thorsten Kirschbaum parierte in der 73. Spielminute einen Foulelfmeter von Miiko Albornoz. Mit 14 Punkten rückte der "Club" bis auf drei Zähler an Hannover heran. Die Niedersachsen rutschten auf Platz fünf ab.