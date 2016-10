Ein Youngster macht Serie A wieder spannend

Ein 18 Jahre alter Lockenkopf hat die italienische Serie A mit einem Traumtor wieder spannend gemacht. Sein Name: Manuel Locatelli. Seine Zukunft: vielversprechend, zumindest wenn es nach den Experten geht.

Denn die vergleichen den Mittelfeldspieler vom AC Mailand bereits mit dem großen Andrea Pirlo. Dabei hat Locatelli noch keine zehn Spiele im italienischen Fußball-Oberhaus bestritten, gehört erst seit dieser Saison regelmäßig zum Kader der Rossoneri.

Doch sein wunderbarer Siegtreffer beim 1:0 der Mailänder gegen Titelverteidiger Juventus Turin am Samstagabend gab all jenen recht, die in den höchsten Tönen über den Junioren-Nationalspieler sprechen. Vom rechten Strafraumeck hämmerte Locatelli den Ball mit einer solchen Wucht in den linken, oberen Winkel des Juventus-Tores, dass Turins Keeper Gianluigi Buffon nur staunend hinterher schauen konnte.

"Ich kann es immer noch gar nicht glauben", sagte Locatelli nach der Partie. "Gegen den besten Torwart der Welt zu treffen, ist einfach unbeschreiblich. Ich werde wahrscheinlich ein paar Tränen verdrücken, wenn ich nachher meine Familie sehe."

Auf der Tribüne des Giuseppe-Meazza-Stadions verfolgte der neue italienische Nationaltrainer Giampiero Ventura den starken Auftritt des Youngsters mit großem Interesse. Doch Locatelli blieb bescheiden. "Ich muss Schritt für Schritt machen. Mein Fokus liegt auf der U19-EM im kommenden Jahr", meinte der Matchwinner.

Der AC Mailand verbesserte sich durch den Erfolg auf Rang zwei und liegt nur noch zwei Punkte hinter Serienmeister Juventus. Dass der Sieg am Ende etwas glücklich war, weil den Gästen in der ersten Halbzeit ein Treffer von Miralem Pjanić fälschlicherweise aberkannt wurde, interessierte bei den Rot-Schwarzen nachher niemanden. Nach Jahren der Tristesse und zahlreichen Personalrochaden auf der Trainerbank und im Umfeld scheint der AC Mailand wieder da zu sein.

Juventus kassierte dagegen bereits die zweite Saisonniederlage. Auch beim ersten Gastspiel in San Siro, bei Inter Mailand, hatte sich die "Alte Dame" geschlagen geben müssen. Den Rückschlag am Samstag konnte auch Sami Khedira nicht verhindern. Der Nationalspieler hatte in der Nachspielzeit die Chance zum Ausgleich, scheiterte aber mit seinem Fernschuss knapp. So blieb Locatelli der strahlende Held eines packenden Fußball-Abends.