Tottenham Hotspur verpasst Tabellenführung

Bournemouth Tottenham Hotspur hat in der englischen Premier League erneut nur unentschieden gespielt und damit die Chance verpasst, zumindest für kurze Zeit die Tabellenführung zu übernehmen.

Im Auswärtsspiel beim AFC Bournemouth kamen die Spurs trotz deutlicher Überlegenheit nicht über ein 0:0 hinaus. Mit einem Sieg wäre das Team von Trainer Mauricio Pochettino vorerst an den Konkurrenten Manchester City und FC Arsenal vorbeigezogen, die erst anschließend antraten.

Bereits vor einer Woche hatte Tottenham bei West Bromwich Albion nur 1:1 gespielt. Nach dem neunten Spieltag der Saison sind die Spurs das einzige Team, das in der Liga noch nicht verloren hat. In der Champions League gab es am Dienstag ein 0:0 bei Bayer Leverkusen.