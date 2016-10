Arsenals Siegesserie gerissen - Auch Totenham nur remis

London Ausgerechnet am 67. Geburtstag von Trainer Arsène Wenger ist die Siegesserie des FC Arsenal gerissen. Gegen den Tabellen-17. FC Middlesbrough kamen die Londoner am Samstag nach zuvor sechs Liga-Siegen in Folge nur zu einem 0:0.

Mesut Özil, dem am Mittwoch bei der 6:0-Gala gegen Ludogorez Rasgrad in der Champions League ein Hattrick gelungen war, traf zwar kurz vor Schluss ins Tor von Middlesbrough, der Fußball-Nationalspieler stand dabei aber im Abseits. Trotz des torlosen Remis übernahmen die Londoner zumindest vorläufig die Tabellenführung in der Premier League. Der bisherige Spitzenreiter Manchester City spielt erst am Sonntag gegen Southampton.

Zuvor hatte Arsenals Londoner Rivale Tottenham Hotspur ebenfalls nur unentschieden gespielt. Im Auswärtsspiel beim AFC Bournemouth kamen die Spurs trotz deutlicher Überlegenheit auch nicht über ein 0:0 hinaus. Mit einem Sieg hätte das Team von Trainer Mauricio Pochettino kurzzeitig an den Konkurrenten Manchester City und FC Arsenal vorbeiziehen können. Bereits vor einer Woche hatte Tottenham bei West Bromwich Albion nur 1:1 gespielt. Nach dem neunten Spieltag der Saison sind die Spurs das einzige Team, das in der Liga noch nicht verloren hat. In der Champions League gab es am Dienstag ein 0:0 bei Bayer Leverkusen.

Leicester City siegte 3:1 (1:0) gegen Crystal Palace. Die Tore für den englischen Meister erzielten Ahmed Musa (42.), Shinji Okazaki (63.) und der ehemalige Schalker Christian Fuchs (80.), der am Freitag einen neuen Vertrag bis 2019 bei den "Foxes" unterschrieben hat. Yohan Cabaye (85.) traf für Palace.