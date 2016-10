Heidenheim rettet beim 0:0 gegen Dynamo Dresden einen Punkt

Heidenheim Der 1. FC Heidenheim bleibt in der 2. Fußball-Bundesliga erster Verfolger von Tabellenführer Eintracht Braunschweig. Die Mannschaft aus dem Osten Baden-Württembergs rettete gegen den starken Aufsteiger Dynamo Dresden ein 0:0.

Vor 13 200 Zuschauern in der Voith waren die Gäste das bessere Team. Allerdings konnten die Sachsen ihre Überlegenheit nicht in Tore ummünzen und erlitten zumindest vom Ergebnis her nach dem furiosen 5:0 gegen den VfB Stuttgart am vergangenen Wochenende einen kleinen Rückschlag. Heidenheim blieb dagegen auch im siebten Spiel nacheinander ungeschlagen.