Atlético Madrid verlängert mit Carrasco

Madrid Bayern Münchens Champions-League-Gegner Atlético Madrid hat den Vertrag mit dem belgischen Fußball-Nationalspieler Yannick Carrasco vorzeitig um zwei Jahre bis 2022 verlängert.

Der 23 Jahre alte Profi habe den neuen Kontrakt unterzeichnet, teilte Atlético mit. Carrasco erklärte: "Ich bin sehr glücklich, dass ich noch viele Jahre bei Atlético bleiben darf." Der Offensivakteur ist diese Saison zu einem der besten Spieler von Atlético avanciert. Der Flügelspieler schoss unter anderem am 28. September das Tor zum 1:0-Triumph der Schützlinge von Trainer Diego Simeone im Vorrunden-Spiel der Champions League gegen die Bayern. Der im Sommer 2015 von AS Monaco nach Madrid gewechselte Profi hatte vorige Saison in 43 Pflichtspielen fünf Tore erzielt. Diese Saison brauchte er für dieselbe Trefferzahl nur elf Begegnungen.