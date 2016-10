Personallage beim SC Freiburg vor FCA-Spiel entspannt

Freiburg Trainer Christian Streich hat für das Heimspiel seines SC Freiburg gegen den FC Augsburg am Samstag wieder eine größere Auswahl.

Amir Abrashi, Pascal Stenzel und Manuel Gulde, die bei der Niederlage in Hoffenheim verletzt fehlten, haben wieder trainiert und sind eine Option für die Startelf. Streich will bei der Aufstellung aber auch berücksichtigen, dass der badische Fußball-Bundesligist drei Spiele innerhalb einer Woche hat. "Das ist für uns immer etwas Besonderes", sagte er. "In dieser Woche kann man Vieles erreichen, sich aber auch Schwierigkeiten bereiten."

Gegen Augsburg wollen die Freiburger ihre gute Heimbilanz in dieser Saison mit drei Siegen in drei Spielen ausbauen. Nur die Langzeitverletzten Marc Oliver Kempf und Havard Nielsen fallen aus.