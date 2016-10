Nagelsmann dämpft Erwartungen bei Hoffenheim

Zuzenhausen Trainer Julian Nagelsmann ist nach dem gelungenen Saisonstart von 1899 Hoffenheim bemüht, die Erwartungen zu dämpfen.

"Wir versuchen, unser Spiel zu gewinnen, logisch. Aber am siebten Spieltag ist die Tabelle nicht so aussagekräftig", sagte der 29-Jährige vor der Partie des noch ungeschlagenen Tabellensechsten in Leverkusen.

Bayer ist nicht gerade der Lieblingsgegner der TSG: 13 der 16 Bundesliga-Duelle gingen verloren. Ein Wiedersehenen gibt es mit dem Ex-Hoffenheimer Kevin Volland, der im Sommer für 20 Millionen Euro nach Leverkusen gewechselt war. "Er strahlt immer eine Torgefahr aus und ist auch ein sehr guter Vorbereiter. Seine Körperlichkeit ist außergewöhnlich und er wird besonders motiviert sein", sagte Nagelsmann über den Nationalstürmer.