Mainz-Profi Beister wechselt nach Australien

Mainz. Fußball-Profi Maximilian Beister wechselt mit sofortiger Wirkung vom FSV Mainz 05 zum australischen Club Melbourne Victory FC. Das gab der Fußball-Bundesligist bekannt.

Die Mainzer konnten den 26 Jahre alten Offensivspieler noch bis zum Ende dieser Saison an den Tabellensiebten der A-League ausleihen, weil die Wechselfrist in Australien erst am Dienstag endet.

"Wir haben in den vergangenen Wochen intensiv an einer Lösung gearbeitet und haben diese im Sinne aller Beteiligten vorerst gefunden. Maximilian Beister hat seine Zukunft nun selbst in der Hand", sagte 05-Sportdirektor Rouven Schröder.

Beister hatte in Mainz zunächst seinen Platz im Profikader verloren und war dann Anfang des Monats aus disziplinarischen Gründen auch aus der zweiten Mannschaft geflogen. Im Sommer hatte sich trotz eines mehrwöchigen Probetrainings auch sein Wechsel zu Darmstadt 98 zerschlagen. Bislang bestritt der frühere U21-Nationalspieler in seiner Karriere 47 Bundesliga- und 67 Zweitliga-Spiele für den Hamburger SV, Fortuna Düsseldorf und die Mainzer.