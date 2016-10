Schindelmeisers 100-Tage-Bilanz beim VfB

Stuttgart. Sportvorstand Jan Schindelmeiser hält auch nach 100 Tagen beim VfB Stuttgart nichts von großen Ankündigungen für die Zukunft des Fußball-Zweitligisten.

"Ich möchte aktuell nicht beschreiben, wo wir hinkommen könnten, ich möchte auch nicht meine Wünsche oder Träume skizzieren", sagte der 52-Jährige in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur vor dem Stichtag am Mittwoch. "Es ist den Menschen in den letzten Jahren zu häufig prognostiziert worden, wo man in drei bis fünf Jahren stehen kann."

In den ersten gut drei Monaten beim VfB habe er schon ein paar Etappenziele erreicht. "Wir haben einige Entscheidungen getroffen, die notwendig waren und sich im Nachhinein als richtig herausgestellt haben. Aber etwas erreicht haben wir natürlich noch nicht", betonte Schindelmeiser. "Das wäre der Fall, wenn wir nach Ende der Saison in der Bundesliga spielen. Und das wird brutal schwer."