BVB-Profis Piszczek und Sokratis vor Comeback

Lissabon. Borussia Dortmund kann vor dem Champions-League-Duell bei Sporting Lissabon am Dienstag (20.45 Uhr) auf das Comeback von Lukasz Piszczek und Sokratis hoffen.

"Die Chancen auf ihren Einsatz sind deutlich gestiegen. Beide haben beschwerdefrei trainiert. Wir haben deshalb berechtigte Hoffnung, dass sie morgen spielen können", sagte BVB-Trainer Thomas Tuchel. Die beiden Stammkräfte aus der Abwehr-Viererkette hatten beim 1:1 gegen Hertha BSC am vorigen Freitag verletzt gefehlt.

Für die ungewöhnlich große Personalmisere mit derzeit neun angeschlagenen Spielern hat Tuchel keine Erklärung: "Es gibt nicht den einen Grund dafür. Jede Verletzung muss individuell betrachtet werden. Aber das ist in dieser Dichte ungewöhnlich, das haben wir so noch nicht erlebt. Aber es gilt das volle Vertrauen für alle, die spielen." Unabhängig vom hohen Krankenstand erwartet der BVB-Coach eine schwere Aufgabe: "Sporting ist sehr robust und individuell sehr stark, eine Mannschaft ohne große Schwächen."

Nicht nur Tuchel hat großen Respekt vor dem Gegner. "Sporting hat in Madrid eine hervorragende Leistung gezeigt und hatte Real am Rande einer Niederlage", sagte Mittelfeldspieler Sebastian Rode mit Bezug auf die knappe 1:2-Niederlage der Portugiesen in Madrid. Trotz der anhaltenden Dortmunder Personalmisere sieht Rode keinen Grund, die Partie in Lissabon defensiver als zuletzt anzugehen: "Es sollte nicht das Ziel sein, dass wir uns umstellen. Wir haben trotz der vielen verletzten genug Qualität im Kader."