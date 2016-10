Leipzig. Fußball-Bundesligist RB Leipzig muss voraussichtlich drei Wochen ohne Marcel Sabitzer auskommen. Beim österreichischen Nationalspieler wurde ein Außenbandriss im rechten Sprunggelenk diagnostiziert.

Sabitzer hatte sich die Verletzung am Sonntag beim 1:0-Auswärtssieg beim VfL Wolfsburg in der Anfangsphase zugezogen. Der in der Startelf gesetzte 22 Jahre alte Offensivspieler war nach 15 Minuten durch Dominik Kaiser ersetzt worden.