Gladbacher Hahn: "Traum von der Nationalmannschaft lebt"

Düsseldorf. Fußball-Profi André Hahn von Borussia Mönchengladbach arbeitet nach seiner schweren Verletzung weiter auf eine Rückkehr in die deutsche Nationalmannschaft hin.

"Dieser Traum lebt weiter. Bringe ich meine Leistung und komme wieder auf das Niveau, das ich Ende der Rückrunde hatte, habe ich auch die Chance wieder zur DFB-Elf zu stoßen", sagte der Offensivspieler dem Sportmagazin "kicker" vor dem Champions-League-Auftritt bei Celtic Glasgow am Mittwoch (20.45 Uhr).

Daher sei die Teilnahme an der Champions League so wichtig. "Man kann dem Bundestrainer zeigen, dass man in der Lage ist, auch gegen die ganz großen Mannschaften mitzuhalten", sagte Hahn, der 2014 beim 0:0 gegen Polen sein bislang einziges Länderspiel bestritten hatte. "Wir müssen in Glasgow punkten, wenn wir unser Ziel, in Europa zu überwintern, auch erreichen wollen", meinte Hahn.

Nach seiner schweren Verletzung in der vergangenen Saison hat der 26-Jährige schnell wieder den Anschluss geschafft und mit vielen Tore für Furore gesorgt. "Dass ich direkt in einen so unglaublichen Lauf geraten bin, war sensationell", sagte er.