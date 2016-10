1:3 gegen Düsseldorf: 1860 München setzt Talfahrt fort

München. Die Talfahrt des TSV 1860 München in der 2. Fußball-Bundesliga nimmt dramatische Formen an. Die "Löwen" verloren ihr Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf nach einer in der ersten Hälfte desaströsen Leistung mit 1:3 (0:3).

Der Druck auf Trainer Kosta Runjaic nimmt nach nur einem Punkt aus fünf sieglosen Spielen zu. Die Tore für die Düsseldorfer erzielten Rouwen Hennings (6. Minute), Ihlas Bebou per Foulelfmeter (25.) sowie Marcel Sobottka (36.). Michael Liendl konnte nach der Pause einen Foulelfmeter für 1860 verwandeln (81.). Düsseldorfs Innenverteidiger Kevin Akpoguma sah wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte (80.).