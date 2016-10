Trauerfall: Calhanoglu bleibt bei Leverkusens Team

Bremen. Hakan Calhanoglu ist trotz eines Trauerfalls in der Familie beim Team von Bayer Leverkusen geblieben und mit zum Auswärtsspiel bei Werder Bremen gereist.

In der vergangenen Woche war die Großmutter des Offensivspielers gestorben, zur Beerdigung in der Türkei war Calhanoglu nicht geflogen. "Natürlich hätten wir ihm als Verein die Möglichkeit gegeben, zu den Trauerfeierlichkeiten zu reisen. Doch in Absprache mit seiner Familie war es Hakans eigene Entscheidung, bei der Mannschaft zu bleiben", zitierte der Fußball-Bundesligist Bayer-Sportdirektor Rudi Völler in einem Statement auf Twitter.

Türkische Medienberichte, wonach Bayer Calhanoglu die Reise in die Türkei vor der Partie am Samstagabend in Bremen untersagt habe, wies Völler zurück. "Alle anderen Darstellungen, der Verein habe auf Hakan Druck ausgeübt, entbehren jeglicher Grundlage", sagte Völler.