Bielefeld weiter ohne Sieg - 0:1 gegen Würzburg

Bielefeld. Arminia Bielefeld wartet in der 2. Fußball-Bundesliga weiter auf den ersten Saisonsieg. Am Freitag mussten die Ostwestfalen gegen die Würzburger Kickers eine 0:1 (0:0)-Niederlage hinnehmen und bleiben nach dem neunten Spieltag in der Abstiegszone.

Nejmeddin Daghfous (82. Minute) erzielte das Tor für die Würzburger, mit dem der Aufsteiger vorerst auf den dritten Tabellenplatz kletterte. Vor 14 102 Zuschauern in Bielefeld trat die Arminia mit viel Leidenschaft auf, war aber in der Offensive harmlos. Aufsteiger Würzburg hielt dagegen, agierte solide in der Verteidigung und schloss einen der wenigen Angriffe durch Daghfous erfolgreich ab.