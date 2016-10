Modeste-Einsatz gegen Ingolstadt nicht sicher

Köln. Der Einsatz des leicht angeschlagenen Torjägers Anthony Modeste im Fußball-Bundesligaspiel des 1. FC Köln am Samstag (15.30 Uhr) gegen den FC Ingolstadt ist noch nicht sicher. FC-Chefcoach Peter Stöger wollte die abschließenden Trainingseinheiten abwarten.

Voraussichtlich werde er erst am Tag vor der Begegnung mit den Ingolstädtern Genaueres sagen können, sagte Stöger. Der fünfmalige Saison-Torschütze Modeste hatte sich am Dienstag bei einem Trainingszweikampf mit Dominic Maroh eine Fußverletzung zugezogen. Sollte der Franzose ausfallen, sind Simon Zoller, Artjoms Rudnevs oder Sehrou Guirassy Alternativen in der FC-Offensive.