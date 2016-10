Duell um Platz zwei: Dardai heizt Stimmung an

Dortmund Dortmund und Hertha streiten sich im Spitzenspiel am Freitag um Platz zwei. Berlins Coach Dardai stößt sich an der von Tuchel angestoßenen Foul-Debatte. Der BVB-Trainer beklagt Personalprobleme in der Abwehr.

Die Kritik von Hertha-Trainer Pal Dardai an der von Thomas Tuchel angestoßenen Foul-Debatte sorgt vor dem Bundesliga-Spitzenspiel für zusätzliche Brisanz.

Als "grenzwertig" hatte der Ungar Dardai die Klagen von Tuchel nach der Niederlage des BVB in Leverkusen über eine zu harte Gangart des Gegners bezeichnet. Damit heizte er die Stimmung vor dem Auftritt der Berliner in Dortmund an. "Ich beschwere mich nicht wie Herr Tuchel, das ist Männersport", hatte Dardai am Mittwoch erklärt. Ihm missfiel, dass der BVB-Trainer die Foul-Debatte zum öffentlichen Thema gemacht hatte. So etwas könne man intern "unter Trainerkollegen" besprechen.

Dardai befürchtet vor dem Duell um Platz zwei am Freitagabend (20.30 Uhr), dass sich die Schiedsrichter von Tuchels Klagen beeinflussen lassen. "Wenn ich beim ersten Zweikampf Gelb kriege, beschwere ich mich sofort, dass es wegen der Aussagen von Herrn Tuchel ist", kündigte der 40-Jährige süffisant an. "Er erhöht damit den Druck auf die Referees. Ich erwarte, dass sie jetzt nicht alles für Dortmund pfeifen", ergänzte Dardai im "Kicker" (Donnerstag). Sein Team werde sich aber nicht vom Weg abbringen lassen, so Dardai, der versprach: "Wir spielen fair, aber ohne gesunde Härte geht es nicht."

Obwohl die Berliner (13 Punkte nach sechs Spielen) den besten Saisonstart seit 46 Jahren hinlegten und als Tabellenzweiter mit einem Punkt Vorsprung auf den Dritten BVB in die Westfalen-Metropole reisen, sieht der Hertha-Coach sein Team nicht auf Augenhöhe mit dem Verfolger. Daher sei es auch kein Spitzenspiel. "Dortmund ist eine Spitzenmannschaft, wir sind eine gute Mannschaft", sagte Dardai, der noch um Fabian Lustenberger (Beckenprellung) bangt. Der Hertha-Coach sieht den BVB in der Favoritenrolle, schränkt aber selbstbewusst ein: "An einem guten Tag geht für uns etwas. Wir wollen Dortmund möglichst weghalten von unserem Tor und selbst Akzente nach vorn setzen."

Auch ohne den Verbalangriff aus Berlin hat Tuchel vor der Partie genug Sorgen. Vor allem das Personal in der Abwehr wird knapp. Gleich mehrere Spieler kehrten verletzt von ihren Länderspieleinsätzen zurück. Griechenlands Innenverteidiger Sokratis zog sich eine Zerrung zu und fällt ebenso aus wie der Portugiese Raphael Guerreiro (Muskelfaserriss). Rechtsverteidiger Lukasz Piszczek (Knieprobleme) ist angeschlagen. "Vor allem hinten kneift es", bestätigte Sportdirektor Michael Zorc im "Kicker". Gegen Hertha dürften Matthias Ginter und der genesene Marc Bartra die Innenverteidigung bilden.

Während Dardai ("Platz zwei ist übertrieben. So gut sind wir noch nicht") vor dem Auftritt im Signal-Iduna-Park tiefstapelt, ist der Druck auf Dortmund nach dem 0:2 in Leverkusen gewachsen. Dennoch: Mit einem Sieg könnte der BVB Platz zwei zurückerobern und zudem bereits mit einem Remis einen weiteren Clubrekord aufstellen: Noch nie blieben die Westfalen in 25 Bundesliga-Heimspielen hintereinander unbesiegt. Die Bestmarke von 24 Partien ohne Niederlage (zwischen November 2001 bis März 2003) ist bereits eingestellt. Zuletzt verlor der BVB daheim ein Ligaspiel am 4. April 2015 beim 0:1 gegen Bayern München.