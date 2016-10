Klinsmanns US-Boys nur 1:1 gegen Neuseeland

Washington. Trotz eines Tores von Bayern-Spieler Julian Green ist die US-Fußball-Nationalmannschaft im Test gegen Neuseeland nicht über ein 1:1 (1:0) hinausgekommen. Vor 9000 Zuschauern zeigte das Team von Jürgen Klinsmann im RFK Stadion in Washington eine enttäuschende Partie.

Jungstar Green traf in 27. Minute zur Führung, nach einer Ecke konnte Monty Patterson in der 72. Minute ausgleichen. Klinsmann hatte sein Team im Vergleich zum 2:0 beim historischen Spiel am Samstag in Kuba auf sechs Positionen verändert. Meist fehlte es an zündenden Ideen, um den Abwehrriegel der Neuseeländer zu knacken.

Es war der letzte Test vor dem wichtigen WM-Qualifikationsspiel gegen Mexiko am 11. November. In der Endrunde kämpfen die USA mit Mexiko, Costa Rica, Honduras, Panama und Trinidad & Tobago um drei Plätze, die die direkte Qualifikation für die WM in Russland bedeuten.