1860-Profi Olic fällt mit Knieproblemen aus

München. Der TSV 1860 München muss für mindestens zwei Wochen auf Offensivspieler Ivica Olic verzichten. Der 37 Jahre alte Kroate müsse wegen seiner Knieprobleme weiterhin pausieren, teilte der Fußball-Zweitligist mit.

Olic hatte bereits in dieser Woche nur individuell trainiert. Eine Untersuchung des Knies, das punktiert wurde, habe ergeben, dass die Überlastungserscheinungen in dem Gelenk nach wie vor groß seien. Der langjährige Bundesligaspieler wird den "Löwen" mindestens in den kommenden zwei Punktspielen gegen Fortuna Düsseldorf (16. Oktober) und beim VfB Stuttgart (21. Oktober) fehlen.