Baumann: Wir haben einen guten Kader zusammen

Bremen. Frank Baumann hat die Kritik an der Einkaufspolitik von Werder Bremen zurückgewiesen. Der Sportchef stuft die Mannschaft als wettbewerbsfähig in der Fußball-Bundesliga an.

"Bei uns bestehen keine Zweifel, dass wir einen guten Kader zusammenhaben", sagte Baumann im "kicker"-Interview. "Zumal verschiedene Verpflichtungen, etwa Florian Kainz, ganz bewusst perspektivisch angelegt sind. Deshalb bin ich da ganz entspannt", fügte Baumann hinzu.

Der Werder-Manager hatte nach einem Fehlstart der Mannschaft Trainer Viktor Skripnik beurlaubt und am vorigen Wochenende Alexander Nouri zum neuen Cheftrainer ernannt. Derzeit liegt Werder mit vier Punkten auf Rang 15. Von den Zugängen hat bisher Stürmer Serge Gnabry am meisten überzeugt. Der Olympia-Zweite wäre ohne die Verletzung des Ex-Wolfsburgers Max Kruse möglicherweise gar nicht in die Hansestadt gekommen.

"Kann durchaus sein, dass Serge dann nicht da wäre", erklärte Baumann. "Aber das bleibt hypothetisch. Wir freuen uns, dass Serge da ist. Und wir freuen uns auf den Moment, wenn er mit Max zusammen auf dem Platz steht."