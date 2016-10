Gomez: "Das nächste Bundesliga-Spiel ist kein Problem"

Wolfsburg. Mario Gomez will trotz seiner Absage für die kommenden zwei Begegnungen der Fußball-Nationalmannschaft am 16. Oktober in der Bundesliga-Heimpartie des VfL Wolfsburg gegen RB Leipzig wieder spielen.

"Das nächste Bundesliga-Spiel ist kein Problem", sagte der Stürmer der "Sport Bild": "Es ist nichts Schlimmes, aber ich muss ein paar Tage pausieren."

Gomez leidet an einer Verhärtung in der Gesäßmuskulatur. Zu der Absage der DFB-Spiele in Hamburg gegen Tschechien und in Hannover gegen Nordirland sagte der Angreifer: "Ich hätte supergerne bei der Nationalmannschaft gespielt."