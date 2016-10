Tschechien ohne verletzten Torwart Drobny

Jaroslav Drobny verletzte sich am Ellenbogen. Foto: dpa

Prag. Tschechien muss im WM-Qualifikationsspiel gegen Deutschland auf Jaroslav Drobny verzichten. Der Torwart von Werder Bremen habe sich einen kleinen Bruch am Ellbogen zugezogen, teilte der nationale Verband in Prag mit.

Der 36-Jährige muss demnach einen Gips tragen. Drobnys Platz in Hamburg wird am Samstag Tomas Vaclik (FC Basel) einnehmen, Jiri Pavlenka (Slavia Prag) wurde nachnominiert. "Er ist ein Torwart mit guten Zukunftsaussichten und einer ausgewogenen Leistung", sagte Torwarttrainer Jan Stejskal.

Ebenfalls in Hamburg fehlen wird der 24-jährige Mittelfeldspieler Martin Frydek (Sparta Prag), der sich am Knie verletzt hatte und operiert werden musste. Ein Ersatz steht noch nicht fest. "Es ist möglich, dass wir zumindest beim nächsten Spiel gegen Deutschland noch in der bestehenden Zusammensetzung antreten", sagte Nationalmannschaftsmanager Jaromir Seterle.