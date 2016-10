Münchner "Löwen" verlieren in Würzburg mit 0:2

Würzburg. Der TSV 1860 München verliert in der 2. Fußball-Bundesliga weiter an Boden. Die ambitionierten "Löwen" kassierten beim 0:2 (0:1) gegen den furiosen Aufsteiger Würzburger Kickers bereits die dritte Niederlage in den jüngsten vier Spielen.

Elia Soriano (27./Foulelfmeter) und Felix Müller (83.) waren vor 12 475 Zuschauern in der ausverkauften Würzburger Arena die Torschützen. Die Franken setzen damit ihre Erfolgsserie fort und sind Tabellenvierter. Für die Münchner reicht es dagegen nur zu Rang 14. Am 25. Oktober gibt es ein schnelles Wiedersehen zwischen den beiden in der 2. Runde des DFB-Pokals.