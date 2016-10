Juventus und Khedira verteidigen Spitze

Gonzalo Higuain (l.) schoss Juventus Turin mit zwei Treffern zum Sieg in Empoli. Foto: dpa

Empoli. Durch drei Treffer binnen fünf Minuten hat Juventus Turin die Tabellenführung in der italienischen Fußball-Meisterschaft behauptet. Der Rekordchampion gewann 3:0 (0:0) beim Tabellenvorletzten FC Empoli.

Die Gastgeber hielten 65 Minuten lang ihr Tor sauber, dann sorgten der Argentinier Paulo Dybala sowie ein Doppelschlag seines Landsmannes Gonzalo Higuaín in der 67. und 70. Minute für die Entscheidung. Nationalspieler Sami Khedira hatte schon in der Anfangsphase eine Gelegenheit zur Führung und wurde nach einer Stunde Spielzeit ausgewechselt. Juventus geht nach sieben Spieltagen mit 18 Punkten in die anstehende Länderspielpause.