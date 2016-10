"Bild am Sonntag": Nouri bis Saisonende Werder-Cheftrainer

Bremen. Interimstrainer Alexander Nouri soll Fußball-Bundesligist Werder Bremen nach Informationen von "Bild am Sonntag" bis mindestens zum Saisonende als neuer Cheftrainer betreuen.

Dies wolle der Tabellen-15. an diesem Sonntag bestätigen, hieß es auf der Onlineseite des Blattes. Für den Sonntagvormittag wird eine weitere Stellungnahme von Sport-Geschäftsführer Frank Baumann erwartet.

Nach dem 2:2 bei Darmstadt 98 hatte sich Baumann nicht zur Trainerfrage geäußert. Nouri meinte: "Wir sind so verblieben, dass in der Länderspielpause gesprochen wird. In welche Richtung das geht, kann ich nicht sagen." Nach der Trennung von Trainer Viktor Skripnik gab es unter der Regie des 37-Jährigen ein 1:2 gegen Mainz, ein 2:1 gegen Wolfsburg und das Unentschieden in Darmstadt. Werder-Kapitän Clemens Fritz hatte die Arbeit des eigentlichen U23-Trainers erneut gelobt.