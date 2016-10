Valencia. Der frühere italienische Fußball-Nationaltrainer Cesare Prandelli wird neuer Coach beim FC Valencia. Der 59-Jährige habe einen Vertrag bis Mitte 2018 unterschrieben, teilte der Club aus der Primera Division mit.

Zuvor hatte sich Valencia nach vier Niederlagen zum Saisonstart von Pako Ayestarán getrennt. Prandelli soll seinen Job in der kommenden Woche antreten. In der Partie an diesem Sonntag gegen Atlético Madrid wird das Team noch von Interimstrainer Salvador Gonzalez betreut.