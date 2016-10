Robben mit Startelf-Comeback beim FC Bayern

München. Arjen Robben steht beim FC Bayern München erstmals seit über einem halben Jahr wieder in der Bundesliga-Startformation. Trainer Carlo Ancelotti setzt beim Heimspiel am Samstag gegen den 1. FC Köln von Beginn an auf den Flügelspieler.

Letztmals in der Liga-Startelf spielte der von Muskelverletzungen Niederländer am 5. März beim 0:0 in Dortmund. Robben hatte vor anderthalb Wochen gegen Hertha BSC sein Pflichtspiel-Comeback als Joker gegeben - und dabei auch ein Tor erzielt. Im Vergleich zum 0:1 gegen Atlético Madrid berief Ancelotti sieben neue Spieler in die Anfangself.