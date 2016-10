FCB-Präsidentenwahl: Verwaltungsbeirat schlägt Hoeneß vor

München. Der Weg zurück ins Präsidentenamt des FC Bayern ist für Uli Hoeneß formell geebnet.

Der Verwaltungsbeirat um den Vorsitzenden Edmund Stoiber schlug in seiner Sitzung am 1. Oktober satzungsgemäß die Kandidaten für die Wahl des Präsidiums bei der kommenden Jahreshauptversammlung am 25. November vor. Demnach steht der 64-jährige Hoeneß für das Präsidentenamt zur Wahl.

Als 1. Vizepräsidenten schlägt das Gremium Dieter Mayer (61 Jahre) vor. Der Münchner Notar ist seit 2001 Bayern-Mitglied und wurde am 2. Mai 2014 zum 2. Vizepräsidenten gewählt. Kandidat für das Amt des 2. Vizepräsidenten ist Walter Mennekes (68). Der Unternehmer ist seit 1993 Mitglied des Vereins und seit 2010 Mitglied des Verwaltungsbeirates.

Der amtierende Präsident Karl Hopfner (64) sowie der 1. Vizepräsident Rudolf Schels (67) hatten erklärt, nicht wieder für ein Amt im Präsidium des Clubs zu kandidieren. Das Votum des Verwaltungsbeirates erfolgte laut Mitteilung einstimmig.

Nach seiner Verurteilung wegen Steuerhinterziehung am 14. März 2014 war Hoeneß von seinen Ämtern beim FC Bayern zurückgetreten. Hoeneß war 21 Monate in Haft, 14 davon im offenen Vollzug. Ein knappes halbes Jahr nach seiner Haftentlassung hatte er seine Kandidatur für das Präsidentenamt angekündigt.