Personalsorgen bei Freiburg in der Abwehr

Freiburg. Die Personalprobleme in der Innenverteidigung haben sich beim SC Freiburg vor dem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt verschärft.

Manuel Gulde hat seit der Niederlage in Dortmund einen Muskelfaserriss im Oberschenkel und fällt ebenso aus wie Marc-Oliver Kempf (Außenmeniskus-OP) und Marc Torrejón (Wadenprobleme). "Die Möglichkeiten haben sich noch mal reduziert", sagte SC-Trainer Christian Streich vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr). Ob Neuzugang Georg Niedermeier nun eine Option für die Startelf ist, ließ er am Freitag offen. Ausfallen werden am Samstag auch Havard Nielsen (Leisten-OP) und Lukas Kübler (Adduktorenzerrung).