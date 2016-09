Bender und Toprak vor Spiel gegen BVB angeschlagen

Lars Bender (r) zog sich im Spiel gegen AS Monaco eine Schienbeinverletzung zu. Foto: dpa

Leverkusen. Vor der Begegnung des sechsten Fußball-Bundesligaspieltags zwischen Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund ist ein Einsatz der Bayer-Profis Lars Bender und Ömer Toprak ungewiss.

"Ich kann bei beiden Spielern noch keine Entwarnung geben", sagte der Leverkusener Chefcoach Roger Schmidt. Bender zog sich in der Champions-League-Auseinandersetzung bei AS Monaco (1:1) eine Schienbeinverletzung zu. Toprak hat seitdem Knieprobleme. Es seien Verletzungen, die relativ kurzfristig Spielfähigkeit gewährleisten, bemerkte Schmidt vor der Begegnung am Samstag mit dem BVB.