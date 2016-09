UEFA bestraft Dortmund-Gegner Legia Warschau

Warschau. Der europäische Fußballverband UEFA hat Legia Warschau wegen Fan-Ausschreitungen beim Champions-League-Spiel gegen Borussia Dortmund bestraft.

Das nächste Königsklassen-Heimspiel des Clubs am 2. November gegen Real Madrid soll in Warschau vor leeren Tribünen stattfinden, teilte Legia mit und kündigte an, gegen die Entscheidung der UEFA-Kontroll-, Ethik- und Disziplinarkommission Berufung einzulegen. Gegen Legia wurde außerdem eine Geldstrafe in Höhe von 80 000 Euro verhängt.

Hintergrund sind die unrühmlichen Vorkommnisse beim Spiel in der polnischen Hauptstadt vor knapp zwei Wochen, das der BVB mit 6:0 gewonnen hatte. Legia-Fans hatten beleidigende und anzügliche Gesänge angestimmt. Zudem hatten Ultras des polnischen Meisters versucht, den Block mit Dortmunder Zuschauern zu stürmen. Die UEFA warf Legia außerdem Abbrennen von Pyrotechnik, Werfen von Gegenständen, rassistisches Verhalten und unzureichende Organisation vor.