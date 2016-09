Bayerns schwarze Spanien-Serie geht weiter

Madrid. Der FC Bayern kann's in Spanien einfach nicht mehr. Das 0:1 bei Atlético Madrid war bereits die vierte Niederlage nacheinander ohne eigenen Treffer.

Dreimal schieden die Münchner zuvor im Halbfinale gegen Teams aus der Primera División aus - diesmal muss die nächste Pleite zumindest keine Auswirkung auf das Abschneiden haben.

Insgesamt ist die jüngste Bilanz der Bayern in Spanien ernüchternd: In den vergangenen sieben Partien gab es nur einen Erfolg, im Mai 2013 in Barcelona.

Die Champions-League-Spiele des FC Bayern in Spanien:

28.09.2016 Atlético Madrid - FC Bayern München 1:0 Gruppenphase 27.04.2016 Atlético Madrid - FC Bayern München 1:0 Halbfinale 06.05.2015 FC Barcelona - FC Bayern München 3:0 Halbfinale 23.04.2014 Real Madrid - FC Bayern München 1:0 Halbfinale 01.05.2013 FC Barcelona - FC Bayern München 0:3 Halbfinale * 20.11.2012 FC Valencia - FC Bayern München 1:1 Gruppenphase * 25.04.2012 Real Madrid - FC Bayern München 2:1 Halbfinale * 14.09.2011 FC Villarreal - FC Bayern München 0:2 Gruppenphase * 08.04.2009 FC Barcelona - FC Bayern München 4:0 Viertelfinale 20.02.2007 Real Madrid - FC Bayern München 3:2 Achtelfinale * 10.03.2004 Real Madrid - FC Bayern München 1:0 Achtelfinale 29.10.2002 Dep. La Coruña - FC Bayern München 2:1 Gruppenphase 10.04.2002 Real Madrid - FC Bayern München 2:0 Viertelfinale 01.05.2001 Real Madrid - FC Bayern München 0:1 Halbfinale * 03.05.2000 Real Madrid - FC Bayern München 2:0 Halbfinale 29.02.2000 Real Madrid - FC Bayern München 2:4 Gruppenphase 2 * 20.10.1999 FC Valencia - FC Bayern München 1:1 Gruppenphase 1 * 04.11.1998 FC Barcelona - FC Bayern München 1:2 Gruppenphase *

* FC Bayern in K.o.-Runde weitergekommen oder für nächste Turnier-Phase qualifiziert