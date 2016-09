St. Paulis Sobiech für zwei Spiele gesperrt

Hamburg. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Abwehrspieler Lasse Sobiech vom FC St. Pauli wegen unsportlichen Verhaltens für zwei Punktspiele gesperrt. Wie der Zweitligist weiter mitteilte, muss Sobiech zudem 5000 Euro Geldstrafe bezahlen.

Der Innenverteidiger hatte im Heimspiel gegen 1860 München (2:2) Jan Mauersberger getreten. Diese Aktion war vom Schiedsrichter aber nicht gesehen und daher auch nicht geahndet worden. Aufgrund der TV-Bilder hatten die St. Paulianer eine nachträgliche Sperre befürchtet.

"Für mich ist es hart, zweimal zusehen zu müssen. Ich habe einen Fehler gemacht und muss dafür einstehen. Deshalb erkenne ich das Urteil selbstverständlich an. Bei meinem Gegenspieler habe ich mich entschuldigt", wurde Sobiech in der Vereins-Mitteilung zitiert. Er steht dem Kiezclub damit am Samstag im Gastspiel bei Hannover 96 und im Heimspiel am 14. Oktober gegen Erzgebirge Aue nicht zur Verfügung.