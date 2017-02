Gründungsdatum 1. Januar 2007 Anschrift Schloßhaustraße 162 89522 Heidenheim Stadion Voith-Arena (15 000 Plätze) Vereinsfarben rot-blau-weiß Präsident Klaus Mayer Trainer Frank Schmidt (seit 17. September 2007) Mitglieder ca. 2400 Größte Erfolge: Meister 3. Liga 2014 Homepage www.fc-heidenheim.de Twitter https://twitter.com/FCH1846 Facebook https://www.facebook.com/FCH1846 Instagram https://www.instagram.com/fch_1846/

Der Trainer: Frank Schmidt

Frank Schmidt ist für den 1. FC Heidenheim ein Glücksfall. Der Trainer wurde 1974 in Sichtweite des Stadions geboren und bringt neben seiner Loyalität vor allem eines mit: Qualität. Seit 2007 wirkt er als Trainer im Verein und führte Heidenheim aus der Oberliga in die 2. Liga. Und dort verblüffte der Aufsteiger mit einen respektablen achten Tabellenplatz. Schmidt setzt auf ein geschlossenes Mannschaftsgefüge mit Freiheiten für die Offensivkräfte.

Der Star: Marc Schnatterer

Der offensive Mittelspieler ist der Star und die Identifikationsfigur des 1. FC Heidenheim. Schnatterer erzielte in der vergangenen Zweitligasaison sechs Treffer und gab sieben Torvorlagen. Seit 2008 spielt der 30-Jährige für das Team aus Baden-Württemberg.

Das Ziel: Abstieg vermeiden

Auch in der dritten Zweitliga-Saison stellt sich Trainer Schmidt mit seinem Team auf einen "Existenzkampf" ein. Die Heidenheimer wollen sich so früh wie möglich die notwendigen Punkte sichern. "Danach können wir dann schauen, was für uns weiter nach vorne in der Tabelle noch möglich ist", sagte Schmidt in einem Interview der "Heidenheimer Zeitung". "Die 2. Liga wird definitiv nicht schwächer werden."

Das Aufgebot:

Tor: 1* Kevin Müller, 19 Leon Jankowski, 22 Vitus Eicher

Abwehr: 5 Mathias Wittek, 16 Robin Becker, 20 Ronny Philp, 23 Kevin Kraus, 25 Hauke Wahl, 28 Arne Feick, 29 Robert Strauß, 33 Timo Beermann

Mittelfeld: 7 Marc Schnatterer, 8 Martin Rasner, 12 Ben Halloran, 18 Sebastian Griesbeck, 26 Marcel Titsch-Rivero, 30 Norman Theuerkauf, 36 Dave Gnaase, 38 Tim Skarke

Angriff: 10 Bård Finne, 11 Denis Thomalla, 15 John Verhoek, 21 Tim Kleindienst, 31 Dominik Widemann

* Zahl ist jeweils die Rückennummer

(Stand: Februar 2017)