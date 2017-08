Eintracht bucht den ersten Dreier der Saison

Eintracht Braunschweig hat ruckzuck in die neue Saison in der 2. Fußball-Bundesliga gefunden. Dem 2:2 in Düsseldorf folgte am Sonnabend ein verdienter 2:0 (1:0)-Heimsieg gegen den Lieblingsgegner 1. FC Heidenheim. Kapitän Ken Reichel (28.) und Mirko Boland (80.) trafen vor 18 850 Zuschauern. Die...