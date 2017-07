Eintracht Braunschweig gegen Fortuna 1:1 zur Halbzeit

Düsseldorf Joseph Baffo schießt das erste Eintracht-Tor in der neuen Zweitliga-Saison 2017/18. In der 35. Minute staubt der 24-Jährige einen Abpraller nach einer gelungenen Freistoßvariante der Eintracht ab. Düsseldorf war in der 9. Minute in Führung gegangen, nachdem Ken Reichel eine Flanke der Düsseldorfer...