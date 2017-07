Eintracht testet am Dienstag gegen den AC Florenz

Eintracht Braunschweig bestreitet kurz nach dem Saisonstart in der 2. Fußball-Bundesliga ein weiteres Testspiel. Gegner für die Elf von Trainer Torsten Lieberknecht ist am Dienstag um 18.30 Uhr der italienische Erstligist AC Florenz. Die Partie findet im Stadion am Salzgittersee statt.Wer auch...