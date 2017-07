Eintracht mit drei Ausfällen in Düsseldorf

Braunschweig Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig muss im ersten Saisonspiel der 2. Fußball-Bundesliga am Montag in Düsseldorf auf Patrick Schönfeld verzichten. Der Mittelfeldspieler ist nach Angaben von Trainer Torsten Lieberknecht nach einer Virusinfektion noch nicht wieder fit. Offen sei der Einsatz von Julius Biada, der zuletzt an einem grippalen Infekt litt.

Beim Saisonauftakt fehlen zudem der gesperrte Maximilian Sauer sowie Abwehrspieler Saulo Decarli. Der Innenverteidiger war aus disziplinarischen Gründen für zwei Wochen in die zweite Mannschaft verbannt worden. dpa