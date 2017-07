„Fans sehnen sich nach Individualität“

Mit einem neuen Ausrüster geht Eintracht Braunschweig in die Saison in der 2. Fußball-Bundesliga. Nicht mehr der Weltmarktführer Nike, sondern der deutsche Mittelständler Erima mit Sitz in Pfullingen stattet Eintracht künftig aus. Wolfram Mannherz, geschäftsführender Gesellschafter des...