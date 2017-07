Auf zur nächsten Tore-Jagd

Dass es so viele sind, hätte Domi Kumbela selbst nicht gedacht. „78 Tore? Das wusste ich nicht“, gibt der Stürmer zu. Mit dieser Anzahl von Treffern in Pflichtspielen ist der 33-Jährige der beste Torjäger in der jüngeren Geschichte von Eintracht Braunschweig. Er liegt auf Rang 6 der ewigen...