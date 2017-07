Mit einem „Om“ zum Erfolg?

Das Bild war zunächst etwas gewöhnungsbedürftig. Fußballer, die nicht mit dem Ball am Fuß über den Platz jagen, sondern mit geschlossen Augen auf dem Rücken auf dem Rasen liegen und Yogaübungen absolvieren. So sah nämlich im Trainingslager von Zweitligist Eintracht Braunschweig in Herxheim in den...