Mit Handschuhen aus England zum Erfolg

Wer weiß, was aus der Fußball-Karriere von Horst „Luffe“ Wolter geworden wäre, wenn seine Mutter da nicht ein Wort mitgeredet hätte. „Sie hat mich gefragt, ob es für mich nicht eine bessere Position gibt, weil ich so schmächtig war“, erinnert sich Wolter, der in der Jugend zunächst Feldspieler war,...