Fans fiebern Anpfiff entgegen - „Wird eine lange Nacht“

Die Kneipen am Braunschweiger Bohlweg sind schon Stunden vor dem Anpfiff voll. Hunderte Eintracht-Fans bringen sich in Stimmung für das heiße Spiel am Abend. Zwei VfL-Anhänger in Grün-Weiß suchen sich die erste Gruppe mit Gästefans, um in Bussen zum Stadion zu fahren. Es ist auffallend ruhig am Bahnhof. Nur zwei Mannschaftswagen der Polizei stehen bereit. „Durch die Innenstadt müssen wir heute trotzdem nicht unbedingt“, sind sich die Anhänger des VfL Wolfsburg einig.

Es geht am Montagabend (20.30 Uhr) um nicht weniger als den letzten verbliebenen Platz in der Fußball-Bundesliga. Die Vorzeichen sind klar: Braunschweig will hoch, Wolfsburg nicht runter. Das Spiel zwischen den beiden Städten, die nur etwa 35 Kilometer trennen, hält eine ganze Region seit Tagen unter Spannung. Nach dem 1:0-Sieg im Hinspiel ist der VfL leicht im Vorteil. Für die meisten Fans heißt das aber nicht viel.

Im Stadion live dabei sein, können nur 23 000 Zuschauer. 2200 davon reisen aus Wolfsburg an. Für den Rest bleibt nur die Alternative, in Kneipen und Bars zu zittern und zu hoffen. Nach den Ausschreitungen beim Hinspiel, bei dem die Polizei auch Wasserwerfer einsetzte, bemühen sich die Fans beider Lager, die Stimmung nicht noch zusätzlich anzuheizen.

Betont gelassen und ungewöhnlich siegessicher geben sich viele blau-gelbe Fans auf dem Weg zum Stadion. Sie glauben fest an die Aussage des Trainers, Torsten Lieberknecht. Er hatte nach dem 0:1 betont, dass kein Team den Aufstieg so verdient habe wie seine Elf. „Viele Eintracht-Fans fühlten sich am Donnerstag nicht fair behandelt“, erzählt eine Kiosk-Verkäuferin, bei der sich Hunderte Anhänger mit Getränken eindecken.

Immer wenn es für die Eintracht etwas zu feiern gibt, zieht es die Massen zum Braunschweiger Bohlweg. Die Wirte dort sehen sich gut vorbereitet. „Wir kennen das seit 30 Jahren“, gibt sich Rolf Drosse, Betriebsleiter des Lindi gelassen. „Wenn es heute nicht klappt, machen wir bis zwei Uhr, steigt Eintracht auf, wird es sicher fünf Uhr werden.“

„Wenn die Fehlentscheidung aus dem Hinspiel etwas Gutes hat, dann, dass die Fans noch mehr gepusht sind. Das Knistern spürt man in der gesamten Stadt“, sagt Robin Koppelmann, Gründer des Braunschweiger Fan-Rats, mit Blick um den umstrittenen Elfmeter. Er sei sicher, dass es mit diesem Schulterschluss zwischen Fans und Mannschaft am Ende reichen wird.

Ganz entspannt starteten die VfL-Fans den kurzen Trip nach Braunschweig. Von den 2200 Grün-Weißen mit Ticket nutzte ein Großteil die Shuttle-Busse direkt von der Wolfsburger Arena. Sollte es für den VfL reichen, werden sich die Fans nach der Rückkehr bestimmt mit den Anhängern, die im Fanhaus an der Arena oder den Wolfsburger Kneipen mitfiebern, zusammentun.

Direkt am Eintracht-Stadion ist die Sportsbar „Wahre Liebe“ lange vor dem Anpfiff gut gefüllt. Auch wenn auf dem Schild am Eingang „Montag Ruhetag“ steht, glaubt dort niemand, dass es ruhig bleibt. „Das kann auch bis Dienstagmittag gehen“, sagt Timo Schmidt, der sich hinterm Tresen auf eine lange Nacht einstellt.