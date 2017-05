Eintracht Braunschweig verliert 0:6 in Bielefeld

Bielefeld Mit einem 0:6 in Bielefeld dürfte der direkte Aufstiegsplatz für Eintracht Braunschweig nicht mehr möglich sein. Eintracht geht in Bielefeld mit 0:6 unter. Ein Eigentor von Hochscheidt leitete in Minute 13 das Debakel ein, es folgten Treffer von Börner (24.), Yabo (65./67./76.) und Staude (71.).