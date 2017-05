Gleichung mit drei Unbekannten – so steigt Eintracht auf

Drei Mannschaften, zwei direkte Aufstiegsplätze, noch sechs zu vergebende Punkte – das hört sich gar nicht so kompliziert an. Doch wohl noch nie seit Einführung der eingleisigen 2. Fußball-Bundesliga in der Saison 1981/82 war das Rennen um den Aufstieg so eng und so spannend – und so kompliziert. ...