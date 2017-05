Ken Reichel führt Eintracht zum Sieg

Eintracht Braunschweig hat einen riesengroßen Schritt in Richtung Fußball-Bundesliga gemacht. Angeführt von Kapitän und Doppeltorschütze Ken Reichel besiegten die Blau-Gelben im Spitzenspiel der 2. Liga Union Berlin vor 23 225 Zuschauern im Stadion an der Hamburger Straße mit 3:1 (1:0). Damit übernahmen die Löwen wieder Platz zwei in der Tabelle aufgrund der besseren Tordifferenz vor Erzrivale Hannover 96. Und, fast noch wichtiger: Rang 3, der zumindest die Relegation bringt, ist ihnen kaum mehr zu nehmen. Für Gegner Union ist das Aufstiegsrennen als Vierter wohl zu Ende.

Eintracht-Trainer Torsten Lieberknecht hatte seine Mannschaft sehr offensiv aufgestellt. Mittelfeld-Stabilisator Quirin Moll, der unter der Woche einen Schlag abbekommen hatte, blieb zunächst draußen. Seine Position übernahm Mirko Boland, als alleiniger Sechser. Davor sollten die eher offensiv ausgerichteten Nik Omladic, Onel Hernandez und Jan Hochscheidt zusammen mit den beiden Stürmern Christoffer Nyman und Domi Kumbela für Angriffspower sorgen.

In den ersten zehn Minuten ging dieser Plan voll auf. Boland räumte alles ab, was auch nur in die Nähe der Braunschweiger Abwehr kam, und bei Ballgewinn ging es schnell nach vorne. Fast überfallartig kamen die Löwen über die Berliner, die in der Anfangsphase kaum wussten, wie ihnen geschah.

Boland hatte bereits nach vier Minuten die erste gute Chance für die Hausherren. Er musste sich aber nicht sehr ärgern, dass sein Schuss das Ziel verfehlte, denn etwa 120 Sekunden später stand es 1:0 für die Eintracht. Es war der Kapitän höchstpersönlich, der für die Führung sorgte. Nach einer Ecke der Löwen bekam Union den Ball nicht weg, Reichel stand richtig und hämmerte das Spielgerät, das von einem Berliner noch abgefälscht wurde, ins Netz. Reichel-Style könnte man angesichts der vielen Tore, die der Linksverteidiger in den vergangenen Wochen auf diese Weise erzielte, sagen.

Den „Eisernen“ war danach anzumerken, welcher Schock der Rückstand für sie war. Union war unsicher in der Abwehr und leistete sich viele Fehler im Spielaufbau. Doch nach besagten zehn Minuten fanden die Gäste besser in die Partie und gewannen durch ein paar gelungene Aktionen Sicherheit. Zudem zeigte die Eintracht zwar Willen und Leidenschaft, vor Boland taten sich mit der Zeit dann aber doch zu viele Lücken auf, die der Routinier nicht alle stopfen konnte. Trotzdem besaßen die Gastgeber weiter ein Chancenplus, weil sie Union vor allem bei Standardsituationen unter Druck setzten. Innenverteidiger Gustav Valsvik hatte gleich drei gute Möglichkeiten, blieb aber erfolglos. Auf der anderen Seite scheiterte Simon Hedlund mit der besten Chance der Berliner an Eintrachts Torwart Jasmin Fejzic (22. Minute).

Deshalb war das 1:0 zur Pause völlig verdient. Allerdings musste Lieberknecht in der Halbzeit wechseln. Rechtsverteidiger Maximilian Sauer hatte sich am linken Knöchel verletzt, konnte nicht mehr weitermachen. Für ihn kam Niko Kijewski. Taktisch blieb bei den Blau-Gelben alles beim Alten. In den 54. Minute änderten sich die Koordinaten des Spiels dann jedoch elementar. Berlins Roberto Puncec, in der ersten Hälfte für ein Foul bereits verwarnt, legte an der Mittellinie Nyman. Schiedsrichter Tobias Stieler zeigte dem Abwehrspieler dafür zu Recht die gelb-rote Karte.

Die Braunschweiger waren damit ein Mann mehr auf dem Platz und machten sich bereit für den entscheidenden Schlag. Zunächst verpasste Hochscheidt (56.) das 2:0. Aber wieder war es Reichel, der wenig später mit seinem zweiten Treffer das Eintracht-Stadion in ein Tollhaus verwandelte. Diesmal traf der Spielführer nach starker Vorarbeit von Nyman mit seinem schwächeren rechten Fuß (64.).

Doch noch in den Jubel der Eintracht-Fans mischte sich Enttäuschung. Die Löwen hatten gedanklich abgeschaltet, Maximilian Thiel verkürzte für Union im Gegenzug auf 1:2 (65.).

Das war aber nur eine kurze Stimmungsdelle. Zehn Minuten später schloss Kumbela einen mustergültigen Konter der Blau-Gelben mit einem platzierten Schuss ins lange Eck ab. Es war sein erster Treffer in der Rückrunde und die Vorentscheidung an einem für die Eintracht perfekten Abend. Der Aufstieg in die 1. Liga ist zum Greifen nah.