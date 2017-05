Bericht: Inter hat Interesse an Fejzic

Braunschweig Der italienische Erstligist Inter Mailand hat angeblich Interesse an Eintracht Braunschweig-Keeper Jasmin Fejzic. Das berichtet der Kicker. Der Vertrag des Eintracht-Schlussmannes läuft in dieser Saison aus, eine Ablöse würde also nicht fällig werden. eng